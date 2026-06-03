Число погибших после удара по автобусу в ДНР увеличилось до 8

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Число погибших после украинской атаки на рейсовый автобус Москва – Симферополь в Донецкой Народной Республике увеличилось до 8. Об этом глава ДНР заявил телеканалу "Звезда".

Украинские военные ударили по автобусу в муниципальном городском округе Енакиево 3 июня. 11 человек пострадали, из них 10 госпитализированы, еще один получил помощь амбулаторно.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Республиканский Минтранс запустил круглосуточную горячую линию для пострадавших и семей погибших. Туда можно обратиться за помощью в восстановлении документов, транспортировке и поиске родных.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала случившееся осознанным преступлением против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли угрозы.