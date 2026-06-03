10 пострадавших при атаке на автобус в ДНР госпитализированы

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10 человек, пострадавших после атаки БПЛА на рейсовый автобус Москва – Симферополь в Донецкой Народной Республике (ДНР), госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

"10 пострадавших, среди них ребенок, – в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма. Получают все необходимое лечение", – сказал он.

По словам Кузнецова, для обсуждения состояния ребенка готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Еще один человек получил помощь амбулаторно.

Украинские беспилотники атаковали автобус в муниципальном городском округе Енакиево ранним утром 3 июня. В результате 7 человек погибли, еще 11 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.