Семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус Москва – Симферополь в ДНР

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Беспилотник ранним утром 3 июня атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь в муниципальном городском округе Енакиево. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По предварительным данным, погибли 7 человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым", – написал он в МАХ.

Ранее мирный житель погиб и еще 6 получили ранения в результате атак ударных беспилотников в ДНР. Погибшим оказался водитель такси, который попал под удар БПЛА на кольцевой дороге в Ленинском районе Донецка.