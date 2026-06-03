03 июня, 07:31Происшествия
Семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус Москва – Симферополь в ДНР
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Беспилотник ранним утром 3 июня атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь в муниципальном городском округе Енакиево. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По предварительным данным, погибли 7 человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым", – написал он в МАХ.
Ранее мирный житель погиб и еще 6 получили ранения в результате атак ударных беспилотников в ДНР. Погибшим оказался водитель такси, который попал под удар БПЛА на кольцевой дороге в Ленинском районе Донецка.