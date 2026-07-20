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20 июля, 10:56

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NTV: жители Турции рассказали о появлении гигантских кузнечиков

Жители Турции рассказали о появлении гигантских кузнечиков

Фото: x.com/sinyorteriiim

Жители крупных городов Турции рассказали о появлении гигантских кузнечиков длиной до 20 сантиметров, распространившихся с Балкан. Об этом сообщает телеканал NTV.

Насекомых замечают в различных районах Стамбула – Арнавуткей, Султанбейли, Бейкоз и Малтепе, а также в Бурсе. Жители публикуют в социальных сетях фотографии кузнечиков на балконах, в садах и на стенах домов.

Из-за увеличения численности насекомых некоторые жители жалуются, что не могут оставлять окна открытыми. Один из местных жителей рассказал, что использует смесь белого уксуса и воды, распыляя ее возле балконов и окон.

Специалисты связывают резкий рост популяции с жаркой погодой и периодом уборки урожая во Фракии. Большинство замеченных насекомых относятся к виду Saga ephippigera, известному в Турции как "чагабоган". Также был замечен египетский кузнечик Anacridium aegyptium.

Специалисты подчеркивают, что оба вида не представляют опасности для человека, и призывают не уничтожать насекомых, чтобы не нарушать экологическое равновесие.

Saga ephippigera – один из самых крупных видов кузнечиков в Европе и Малой Азии, питается он другими насекомыми и не угрожает сельскому хозяйству. По словам экспертов, в жаркие и засушливые периоды кузнечиков чаще замечают в населенных пунктах, куда они залетают в поисках пищи или укрытия.

Ранее Люксембург захватили хищные пауки-носферату, характерные для южных широт. Их размер превышает 8 сантиметров. Такие пауки не плетут паутину и охотятся по ночам, поэтому их часто можно увидеть в жилых домах, где легче спрятаться.

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