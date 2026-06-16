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16 июня, 19:15

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Metro: в Берлине закрывают парки из-за нашествия дубовых гусениц

Токсичные гусеницы захватили Берлин

Фото: 123RF.com/boedefeld

В Берлине из‑за массового нашествия дубовых гусениц начали закрывать детские площадки и спортивные объекты, сообщает Metro.

По данным местных властей, вредители уже распространились по всем 12 районам немецкой столицы. Из‑за этого ряд общественных пространств временно оградили или ограничили для посещения.

Главная опасность исходит от микроскопических волосков на теле гусениц. Каждая особь несет сотни тысяч таких волосков, которые легко разносятся ветром на большие расстояния. Контакт с ними может спровоцировать сильное раздражение кожи, аллергические реакции, воспаление глаз, а также проблемы с дыханием как у людей, так и у животных.

Нашествие гусениц уже привело к отмене летнего фестиваля в семейном центре Юнгфернхайде. Ограничения коснулись и ряда популярных городских парков, к примеру, в парке Герлитцер временно запретили пользоваться зонами для барбекю.

Главы районов Берлина обратились к городским властям с требованием признать сложившуюся ситуацию не просто экологической, а еще и санитарной проблемой. По их мнению, резкий рост численности гусениц создает реальную угрозу общественному здоровью и требует принятия срочных мер в масштабах всего города.

Ранее голуби устроили нашествие в больнице в Малайзии. По словам пациентов, птицы свободно летали по палатам, клевали их пищу и оставляли помет. Персонал на жалобы никак не реагировал, а медсестры назвали случившееся обычным делом.

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