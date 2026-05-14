14 мая, 14:37

iDNEZ: в Чехии бобр захватил частный пруд и напал на семью

В Чехии бобр захватил частный пруд и напал на семью – СМИ

Фото: 123RF.com/meeskuiper

Бобр захватил частный пруд и напал на его владельцев в Чехии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на iDNEZ.

Как уточняют журналисты, животное попыталось захватить территорию водоема и проявило агрессию, напав сначала на собаку, а затем на дочь владельца участка.

Мужчина сразу вызвал полицейских, которые, оценив серьезность ситуации, обратились за помощью к пожарным. Когда те прибыли на место, бобр спокойно сидел на берегу, занимаясь рытьем норы. Однако при попытке пожарных поймать зверя он вновь проявил враждебность и сбежал.

По предварительным данным, пострадавшие не получили серьезных травм. Владелец участка договорился со спасателями, что при повторном появлении агрессивного бобра он сразу же сообщит об этом.

"Если кто-то увидит подозрительно уверенного в себе бобра, который думает, что пруд принадлежит только ему, мы просим проявлять большую осторожность", – добавили спасатели.

Еще одно нападение бобра ранее было зафиксировано в американском штате Нью-Джерси. Там животное атаковало 8-летнего мальчика, который ловил рыбу на берегу озера в парке.

Зверь прокусил ребенку бедро, прежде чем на помощь подоспели взрослые. В результате пострадавшего госпитализировали.

животныеза рубежом

