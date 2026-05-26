Сын признался в убийстве отца в Липецкой области

Житель Липецкой области и его знакомый признались в убийстве 42-летнего мужчины, который является отцом одного из них. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в MAX.

По словам задержанных, преступление было тщательно спланировано. Для этого мужчины воспользовались самодельно переделанным огнестрельным оружием.

"<…> подозреваемые, действуя по предварительному сговору, находясь в автомобиле в окрестностях села Ольховец Лебедянского округа, совершили убийство 42-летнего мужчины", – отметили в СК.

Установлено, что один из фигурантов выстрелил в голову отца своего знакомого на переднем пассажирском сиденье автомобиля. После этого подозреваемые спрятали тело в лесу и скрылись.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по факту исчезновения 42-летнего жителя Данковского округа Липецкой области и его 18-летнего сына. Они возвращались из Липецка на автомобиле и перестали выходить на связь. Позже машину с телом мужчины нашли в лесу у железной дороги.

По данным супруги погибшего, отношения между отцом и сыном были теплые, а в самой семье не было конфликтов, поэтому она исключила возможность того, что юноша мог убить родителя. В результате правоохранителям удалось задержать сына убитого мужчины.

