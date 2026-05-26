Сыну бизнесмена, устроившему пьяное ДТП в Нижнем Новгороде, назначили меру пресечения

Суд назначил Сергею Корнилову, который устроил пьяное ДТП на желтом Mercedes в центре Нижнего Новгорода, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает ТАСС.

Молодой человек обвиняется в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Сам Корнилов признал вину и раскаялся, а также согласился с мерой пресечения.

Авария произошла днем 20 мая на Похвалинском съезде. Корнилов вылетел на встречную полосу, его Mercedes SL врезался в Kia, которую от удара развернуло на Nissan. В результате происшествия никто не пострадал, а машины получили механические повреждения.

Сразу после ДТП Корнилов, который является сыном умершего нижегородского бизнесмена, вызывающе себя вел и отказался пройти медосвидетельствование. Спустя некоторое время молодой человек заявил, что чувствует себя "лучше не бывает", а также сказал, что собирается приобрести новый Porsche 911 Turbo S за 30 миллионов рублей.

В отношении водителя было составлено четыре протокола об административных правонарушениях, в том числе за отказ от медицинского освидетельствования. Кроме того, было возбуждено два уголовных дела, одно о хулиганстве, второе – о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

С начала 2026 года в отношении Корнилова оформили 161 административное делопроизводство, их общая сумма составляет около 719 тысяч рублей. 51 материал связан с нарушением срока уплаты наложенных штрафов.

Позже Корнилов записал видео с публичными извинениями. По его словам, он находился в реабилитационном центре для алкоголиков в связи с долгим употреблением алкогольных напитков. Несмотря на это, его задержали, а городское управление МВД наложило запрет на машину. Автомобиль, который теперь является вещественным доказательством, переместят на штрафстоянку.

