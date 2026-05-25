Сын бизнесмена Корнилова задержан после пьяного ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержан Сергей Корнилов – молодой человек, являющийся сыном покойного бизнесмена, устроил резонансное ДТП, рассказали в Главном управлении МВД России по Нижегородской области.

Городское управление МВД России также наложило арест на его желтый Mercedes. Автомобиль, который теперь является вещественным доказательством, переместят на штрафстоянку.

Сейчас 21-летний Корнилов содержится в изоляторе временного содержания. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о переводе его под домашний арест.

Столкновение произошло днем 20 мая на Похвалинском съезде. Водитель Mercedes, выехав на встречную полосу, врезался в Kia, которую от удара развернуло на Nissan. При этом в ходе случившегося никто не пострадал, а машины получили механические повреждения.

После аварии Корнилов заявил, что чувствует себя "лучше не бывает", а также сказал, что собирается приобрести новую машину.

В отношении водителя было составлено четыре протокола об административных правонарушениях, в том числе за отказ от медицинского освидетельствования. Кроме того, было возбуждено два уголовных дела, одно о хулиганстве, второе – о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

С начала 2026 года в отношении Корнилова оформили 161 административное делопроизводство, их общая сумма составляет около 719 тысяч рублей. 51 материал связан с с нарушением срока уплаты наложенных штрафов.

Позже Корнилов записал видео с публичными извинениями. По его словам, он находился в реабилитационном центре для алкоголиков в связи с долгим употреблением алкогольных напитков.

