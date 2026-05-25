Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:18

Происшествия

Сын бизнесмена Корнилова задержан после пьяного ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержан Сергей Корнилов – молодой человек, являющийся сыном покойного бизнесмена, устроил резонансное ДТП, рассказали в Главном управлении МВД России по Нижегородской области.

Городское управление МВД России также наложило арест на его желтый Mercedes. Автомобиль, который теперь является вещественным доказательством, переместят на штрафстоянку.

Сейчас 21-летний Корнилов содержится в изоляторе временного содержания. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о переводе его под домашний арест.

Столкновение произошло днем 20 мая на Похвалинском съезде. Водитель Mercedes, выехав на встречную полосу, врезался в Kia, которую от удара развернуло на Nissan. При этом в ходе случившегося никто не пострадал, а машины получили механические повреждения.

После аварии Корнилов заявил, что чувствует себя "лучше не бывает", а также сказал, что собирается приобрести новую машину.

В отношении водителя было составлено четыре протокола об административных правонарушениях, в том числе за отказ от медицинского освидетельствования. Кроме того, было возбуждено два уголовных дела, одно о хулиганстве, второе – о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

С начала 2026 года в отношении Корнилова оформили 161 административное делопроизводство, их общая сумма составляет около 719 тысяч рублей. 51 материал связан с с нарушением срока уплаты наложенных штрафов.

Позже Корнилов записал видео с публичными извинениями. По его словам, он находился в реабилитационном центре для алкоголиков в связи с долгим употреблением алкогольных напитков.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика