21 мая, 15:29

Адвокат Жорин: устроившему ДТП сыну нижегородского миллионера грозит до семи лет тюрьмы

Фото: МАХ/"ГУ МВД России по Нижегородской области"

Сыну миллионера из Нижнего Новгорода Сергею Корнилову, устроившему массовое ДТП, при самом плохом сценарии может грозить до 7 лет лишения свободы. Об этом рассказал News.ru адвокат Сергей Жорин.

Он отметил, что в России не предусмотрено пожизненное лишение водительских прав, а в случае если в аварии нет погибших и тяжело пострадавших, то для водителя предусмотрена только административная ответственность.

За управление в состоянии алкогольного опьянения установлен штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет. За выезд на встречную полосу можно получить штраф 7,5 тысячи рублей или лишение прав до полугода.

Адвокат добавил, что уголовная ответственность предусмотрена, если в результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью – в этом случае речь идет о статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"При опьянении наказание – вплоть до лишения свободы до семи лет. Если погиб человек – до 12 лет, если погибли двое и более – до 15 лет", – подчеркнул Жорин.

Также важно, привлекался ли водитель раньше за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования. Если это подтвердится, может применяться статья "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Наказание по этой статье – вплоть до двух лет лишения свободы, при наличии соответствующей судимости – до трех лет.

Мать Корнилова, в свою очередь, рассказала РЕН ТВ, что не знает, где находится ее сын.

"Вы не вовремя пришли. Для любой матери это большое горе", – сказала она.

Журналисты при этом заметили молодого человека спящим на веранде в одном из ресторанов Нижнего Новгорода.

Авария с участием Корнилова произошла на Похвалинском съезде в центре Нижнего Новгорода 20 мая: сын миллионера разбил свой желтый кабриолет Mercedes и повредил еще два автомобиля.

По информации местного МВД, молодой человек не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с Kia. Последняя развернулась и столкнулась с автомобилем Nissan. Mercedes затем наехал на бордюр. В результате происшествия никто не пострадал, повреждения получили авто.

После аварии Корнилов заявил, что чувствует себя "лучше не бывает", а также сказал, что собирается приобрести новую машину.

