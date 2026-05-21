В Европе зафиксирован максимум заболеваемости гонореей и сифилисом за последние 10 лет

В Европе зафиксирован резкий рост числа случаев заболеваний, передающихся половым путем (ИППП), который превысил показатели последних 10 лет. Об этом сообщает Independent, ссылаясь на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

В период с 2015 по 2024 год число случаев гонореи увеличилось на 303%, а сифилиса – более чем вдвое. Только в 2024-м первое заболевание было диагностировано 106 331 раз, второе – 45 577 раз, а хламидиоз, остающийся самой распространенной ИППП, – 213 443 раза.

Более того, эксперты обратили внимание на продолжение распространения венерической лимфогранулемы – редкой формы хламидиоза, преимущественно среди мужчин.

Организация связала такие показатели с изменением моделей сексуального поведения и трудностями в доступе к тестированию. Причем особую тревогу вызывает увеличение числа случаев врожденного сифилиса: с 78 в 2023 году до 140 в 2024-м в 14 странах, предоставивших данные.

Наибольшее число случаев ИППП приходится на мужчин, вступающих в однополые связи (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ), подчеркнули аналитики, уточнив, однако, что рост заболеваемости сифилисом наблюдается и среди гетеросексуальных людей. В 13 из 29 стран Европы стандартные анализы на ИППП платные.

В свою очередь, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о том, что ежедневно в мире регистрируется свыше 1 миллиона новых диагнозов излечимых ИППП среди людей в возрасте от 15 до 49 лет, большинство из которых протекают бессимптомно.

Например, в 2020 году было зарегистрировано около 374 миллионов новых случаев хламидиоза, гонореи, сифилиса и трихомониаза. В 2022-м заражение сифилисом достигло примерно 8 миллионов человек, включая 1,1 миллиона женщин, что привело к более чем 390 тысячам неблагоприятных исходов родов.

ИППП, как отмечают в ВОЗ, могут вызывать бесплодие, онкологические заболевания, осложнения при беременности и повышать риск заражения ВИЧ. Особое беспокойство вызывает тенденция по росту устойчивость гонореи к антибиотикам.

Между тем в России планируют сделать бесплатной вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) и добавить ее в национальный календарь прививок к 2027 году. Данное заболевание является одним из самых распространенных, передающихся половым путем, а также причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований.

Предполагается, что данные прививки будут бесплатными для всех граждан, но не для государства, поскольку эта инициатива потребует дополнительных средств из бюджета.