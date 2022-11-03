Эксперт объяснил лидерство РФ по числу ВИЧ-инфицированных в Европе

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Много людей заразились ВИЧ-инфекцией в конце 90-х годов во время эпидемии внутривенной наркомании, а после они передавали заболевание другим людям половым путем. Об этом заявил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он пояснил, что многие заразились ВИЧ при употреблении наркотиков в конце 90-х – начале 2000-х годов. Те, кто подцепил вирус, потом передавали его половым путем. После этого инфекция перешла на гетеросексуальное население страны.

"ВИЧ-инфекцией могут болеть уже самые приличные люди. Нет такой группы, которая бы не подверглась риску", – приводит слова Покровского Национальная служба новостей.

Ранее Покровский рассказал, что сейчас ВИЧ-терапией в России обеспечены 80–90% людей. По его словам, из 1,1 миллиона человек с выявленной инфекцией за медицинской помощью обратились 800 тысяч. Эксперт уточнил, что инфицированные люди, правильно принимающие ВИЧ-терапию, не могут заразить тех, у кого вирус отсутствует.



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