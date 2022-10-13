Вспышку ВИЧ в Польше связали с наплывом украинских беженцев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Быстрый рост количества ВИЧ-инфицированных в Польше связали с наплывом украинских беженцев. Об этом пишет Interia со ссылкой на данные Национального института общественного здравоохранения.

Специалисты заметили, что в этом году в стране выявили 1 678 новых случаев вируса иммунодефицита человека. В свою очередь, польский Минздрав подтвердил эту информацию. В ведомстве в числе возможных причин резкого роста заболеваемости назвали наплыв беженцев с Украины.

Также увеличение количества заболевших связали со следующими факторами:

во время пандемии хромала система диагностики и возник "долг здоровья";

негативно влияет изменение социального поведения в сексуальной сфере.

По данным СМИ, Украина является лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции.

Ранее ученые Университета Кипра вместе с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории обнаружили новый штамм ВИЧ.

Неизвестный ранее вариант возбудителя СПИДа нашли у 14 мужчин, которые сдали анализы на острове с 2017 по 2021 год. Среди них были граждане Кипра, Великобритании, Болгарии и Нигерии от 25 до 75 лет. Отмечается, что большинство из них проживали в районе Пафоса. Обнаруженный штамм назвали CRF91_cpx.

Специалисты выразили мнение, что к появлению рекомбинантного штамма, который сочетает в себе наследственную информацию от различных вариантов вируса, могла привести коинфекция, когда носитель одного варианта заразился еще одним или сразу несколькими.



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