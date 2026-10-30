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30 октября, 21:40

Общество

Деликатес "императорское трио" начали продавать в российских магазинах

Фото: depositphotos/lenyvavsha

В российских магазинах появился деликатес под названием "императорское трио" – сочетание икры белуги, осетра и севрюги. Стоимость такого набора составляет от 5 до 20 тысяч рублей за 100 граммов, рассказал URA.RU икорный сомелье Александр Дмитриев.

По словам специалиста, название не является официальным, однако уже закрепилось в гастрономии. Каждый из трех видов икры отличается размером и вкусовыми особенностями.

Появление деликатеса на прилавках связано с сезонной подготовкой к праздникам, в конце октября торговые точки пополняют запасы дорогих продуктов, а рестораны составляют меню новогодних банкетов.

Черную икру производят на специальных фермах. При этом выращивание осетровых требует значительного времени: первой икры от осетра приходится ждать около 8 лет, а от белуги – примерно 16. Для сравнения: лососевые обычно достигают нереста уже на 2–3-м году жизни.

Дмитриев объяснил, что высокая стоимость деликатеса обусловлена не только продолжительностью выращивания рыбы, в цену также закладывают расходы на специальные корма, содержание водоемов и поддержание в них необходимого температурного режима.

Ранее в СМИ распространилась информация, что к Новому году стоимость красной икры в России может вырасти до 30–40 тысяч рублей за килограмм.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков опроверг возможность такой цены, отметив, что при подобной стоимости покупатели перестанут приобретать продукт, а также заявил, что икры на российском рынке достаточно для удовлетворения спроса, в том числе в праздничный период.

По его словам, поставщики обеспечивают внутренний рынок необходимыми объемами рыбы и икры, поэтому дефицита деликатеса не ожидается.

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