Снежный покров образуется в Москве 4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Временный снежный покров высотой до 1 сантиметра может сформироваться в Москве 4 ноября, однако большая его часть растает. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, еще 3 ноября в столице ожидается небольшой дождь, а в ночь на 4 ноября – дождь с мокрым снегом. Небольшие осадки сохранятся и в оставшиеся дни недели, до 8 ноября.

"Возможно, что следы снега мы будем видеть на земле, но в основном он растает, снежный покров временный", – пояснила Паршина.

Более ощутимый снег, как отметила специалист, может выпасть в третьей декаде ноября. При этом температура воздуха в Москве в ноябре будет опускаться ночью до минус 12 градусов, тогда как днем ожидается до минус 7.

"В целом ноябрь ожидается в пределах климатической нормы, несмотря на колебания температуры", – заключила синоптик.

Октябрь 2026 года в Москве оказался одним из пяти самых теплых в истории из-за положительной температурной аномалии. Средняя температура месяца превысила норму на 3 градуса. Именно из-за отсутствия резких колебаний отдельные суточные рекорды температуры не были побиты, хотя почти каждый день температура превышала норму.

