Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

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В России с ноября вступят в силу новые законы. О них спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в мессенджере MAX.

В частности, с 3 ноября более чем в два раза расширится число статей КоАП РФ, которые предусматривают выдворение иностранцев из России за совершенные правонарушения. Число таких статей достигнет 45.

Теперь, как рассказал Володин, иностранные граждане будут выдворяться из-за игнорирования законных требований полицейских и военнослужащих, распространения в Сети оскорбляющей человеческое достоинство информации, нарушения общественного порядка, дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ), дискриминации.

По словам председателя Госдумы, такие меры повысят безопасность в стране и помогут навести порядок в миграционной сфере. Он подчеркнул, что иностранные граждане в России должны соблюдать законы и уважать традиции страны.

Вместе с тем в силу вступит закон, направленный на защиту прав должников. Будет больше оснований для предоставления бюро кредитных историй (БКИ) кредитного отчета. Кроме того, БКИ должны будут предоставлять информацию для проверки данных о нарушениях правил возврата просроченной задолженности, если их об этом попросит ФССП России.

2 ноября подойдет к концу эксперимент по автоматизации процесса управления льготными и субсидированными перелетами, напомнил Володин. В результате граждане смогут быстрее подтверждать право на льготу при приобретении авиабилетов. Также может быть создана специальная электронная платформа.

Председатель ГД также рассказал, что с 1 ноября федеральному казначейству необходимо будет вносить в информационную систему о государственных и муниципальных платежах данные о поступлении средств в течение часа после принятия распоряжения к исполнению.

Помимо этого, с 1-го числа больше государственных и муниципальных платежей будут совершаться с использованием специальной системы. Это означает, что многие счета граждане смогут оплачивать, не вводя реквизиты вручную.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об условии сохранения пособия при досрочном выходе родителя из декрета. Для этого нужно будет провести в отпуске по уходу за ребенком не менее двух месяцев. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

