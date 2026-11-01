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01 ноября, 05:27

Шоу-бизнес

Юрий Лоза усомнился в возможности узнать форму Луны и Солнца

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Певец Юрий Лоза усомнился в возможности достоверно установить форму Луны, Солнца и других космических объектов. По его мнению, у человечества недостаточно объективных данных для таких выводов. Об этом артист рассказал РИА Новости.

Лоза объяснил свою позицию тем, что люди пока не побывали на Луне и Солнце. Он также заявил, что устройство мира не позволяет человеку выйти за пределы установленной Создателем системы.

"Мы не знаем, какие они, потому что никто там еще не был. Над нами стоит вся эта система, созданная Создателем, таким образом, что нам не позволено дергаться и лезть туда, куда не надо", – сказал певец.

Лоза ранее неоднократно высказывался в поддержку "теории" о плоской Земли. Он также называл сообщения о космических полетах фейком и утверждал, что над планетой находится купол, который удерживает атмосферу.

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