Российские силы ПВО сбили за ночь 235 украинских дронов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в период с 20:00 31 октября по 08:00 1 ноября удалось ликвидировать БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) в течение ночи нанесли удары при помощи БПЛА по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения.

В результате ударов поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп Сумской области. Они обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных областей Украины. Кроме того, в 69 километрах юго-западнее Одессы поражен сухогруз.

