В ветклинику в Москве на чипирование впервые принесли летучую мышь

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

В Зеленоградскую ветклинику на процедуру чипирования поступили редкие домашние питомцы – крылан, питон и удав. Все животные успешно перенесли процедуру, сообщили ТАСС в ГБУ "Мосветобъединение".

Как рассказали в учреждении, к специалисту по экзотическим животным Надежде Кузиной принесли 5-летних змей – мальчика-питона и девочку-удава, а также необычного питомца – крылана по кличке Лис. Отмечается, что крылана в Зеленоградскую ветклинику на чипирование принесли впервые.

Лису 2 года, он успешно живет в домашних условиях. Во время процедуры все питомцы вели себя спокойно, поэтому чипирование удалось выполнить без седации. Уже спустя пару дней животные чувствовали себя хорошо.

В организации отметили, что у разных видов животных есть особенности введения чипа. Змеям его вводят в левую сторону шеи, а мелким млекопитающим – в основание левого уха или между лопаток.

Ранее сообщалось, что более 55 тысяч ультразвуковых исследований домашних животных ежегодно проводят в государственных ветеринарных клиниках Москвы. С начала 2026 года ветеринары выполнили более 41 тысячи таких обследований. УЗИ позволяет исследовать практически все органы и системы животных, выявлять новообразования, воспаления, скопления жидкости в грудной и брюшной полостях, а также песок и камни в мочевом пузыре.

