16 октября, 13:30Общество
Столичные ветеринары спасли кота, съевшего 16 резинок для волос
Фото: MAX/"Моя Ветклиника"
Московские ветеринары спасли годовалого кота породы ориентал, который съел 16 резинок для волос. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.
Кота по кличке Румпель привезли на Мосветстанцию с жалобами на многократную рвоту. Обследование показало, что в желудке и кишечнике животного скопилось большое количество инородных тел.
Извлекала их хирургическая бригада во главе с ведущим ветврачом клиники, хирургом Александром Степановым. Всего из желудка и кишечника достали 16 резинок для волос.
Вмешательство оказалось сложным: после операции коту потребовалась стабилизация в стационаре Мосветстанции. Затем Румпеля с хорошим самочувствием отпустили домой.
Как отметили специалисты, пикацизм – поедание несъедобных предметов – у представителей породы ориентал встречается чаще, чем у других кошек. Степанов дал рекомендации, как справляться с таким поведением.
"Наказания только усилят стресс и могут усугубить проблему", – подчеркнул хирург.
Среди советов ветврача:
- убрать из доступа опасные предметы: спрятать провода, мелкие детали, резинки, ватные палочки и пластиковые пакеты;
- обогатить среду: обеспечить питомцу достаточно игрушек, интерактивных игр и высоких площадок для лазания, чтобы снизить скуку и фрустрацию;
- устранить или свести к минимуму стрессовые факторы, вызывающие у кошки напряжение;
- переключать внимание животного на что-то другое в момент, когда оно собирается что-то съесть;
- при необходимости посетить консультацию зоопсихолога.
Ранее московские ветеринары спасли собаку, съевшую шпажку от шашлыка. Ветеринар извлекла инородный предмет с помощью специального оборудования. В клинике сообщили, что шпажка не успела повредить внутренние органы животного.