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16 октября, 13:30

Общество

Столичные ветеринары спасли кота, съевшего 16 резинок для волос

Фото: MAX/"Моя Ветклиника"

Московские ветеринары спасли годовалого кота породы ориентал, который съел 16 резинок для волос. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Кота по кличке Румпель привезли на Мосветстанцию с жалобами на многократную рвоту. Обследование показало, что в желудке и кишечнике животного скопилось большое количество инородных тел.

Извлекала их хирургическая бригада во главе с ведущим ветврачом клиники, хирургом Александром Степановым. Всего из желудка и кишечника достали 16 резинок для волос.

Вмешательство оказалось сложным: после операции коту потребовалась стабилизация в стационаре Мосветстанции. Затем Румпеля с хорошим самочувствием отпустили домой.

Как отметили специалисты, пикацизм – поедание несъедобных предметов – у представителей породы ориентал встречается чаще, чем у других кошек. Степанов дал рекомендации, как справляться с таким поведением.

"Наказания только усилят стресс и могут усугубить проблему", – подчеркнул хирург.

Среди советов ветврача:

  • убрать из доступа опасные предметы: спрятать провода, мелкие детали, резинки, ватные палочки и пластиковые пакеты;
  • обогатить среду: обеспечить питомцу достаточно игрушек, интерактивных игр и высоких площадок для лазания, чтобы снизить скуку и фрустрацию;
  • устранить или свести к минимуму стрессовые факторы, вызывающие у кошки напряжение;
  • переключать внимание животного на что-то другое в момент, когда оно собирается что-то съесть;
  • при необходимости посетить консультацию зоопсихолога.

Ранее московские ветеринары спасли собаку, съевшую шпажку от шашлыка. Ветеринар извлекла инородный предмет с помощью специального оборудования. В клинике сообщили, что шпажка не успела повредить внутренние органы животного.

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