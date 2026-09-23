Московские ветеринары помогли собаке, проглотившей мяч

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

В Бутовской ветеринарной клинике прооперировали 3,5-летнего джек-рассел-терьера, который проглотил инородное тело. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Хозяева обратились в клинику после того, как у пса по кличке Тимон в течение суток не прекращалась рвота. Его направили на УЗИ и рентген, где специалист Ольга Комарова обнаружила в желудочно-кишечном тракте собаки круглый предмет.

Хирург Дарья Матвеева и анестезиолог Софья Петрова провели операцию и извлекли из организма Тимона мячик, который, по словам хозяев, пропал 3 месяца назад.

Ветеринары отметили, что проглоченные предметы не всегда сразу вызывают симптомы. Инородное тело может долго находиться внутри организма и не причинять животному дискомфорта, а спустя несколько недель или месяцев переместиться и привести к появлению характерных признаков.

По словам специалистов, сейчас Тимон чувствует себя хорошо. Молодой организм собаки быстро восстанавливается после операции.

Ранее специалисты Бутовской ветклиники прооперировали 6-летнего фокстерьера Рокса, который проглотил кусок тапочки и резинку для волос. Собаку привезли в апатичном состоянии с рвотой и отказом от еды.

Рентген показал инородное тело в тонком кишечнике, после чего хирург Матвеева провела операцию. Посторонние предметы удалось извлечь, после выхода из наркоза Рокса в хорошем состоянии отпустили домой.