СБУ провела обыски у митрополита УПЦ Пимена

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у митрополита Ровенского и Острожского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Пимена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Обыски прошли в рамках уголовного дела о государственной измене. Архиерею присвоен статус свидетеля. Поводом для возбуждения дела стало проведение митрополитом и духовенством богослужения в Горненском монастыре на Святой Земле, который находится в ведении Русской духовной миссии в Иерусалиме.

В августе МИД России опубликовал доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Согласно документу, за последние полтора года без вести пропали не менее 21 священнослужителя.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Моратиноса отреагировать на гонения Киева на каноническую православную церковь на Украине.