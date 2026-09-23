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23 сентября, 21:21

Шоу-бизнес

Психолог Лабковский после операций на сердце анонсировал зимний тур по Европе

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Российский психолог Михаил Лабковский после двух операций на сердце сообщил, что готовится к гастрольному туру. Соответствующий пост специалиста размещен в его телеграм-канале.

Изначально выступления были запланированы на сентябрь и октябрь в Германии, Польше, Финляндии и Израиле. Однако, по словам Лабковского, планы пришлось изменить, так как он оказался на операционном столе. Кардиохирурги провели две пятичасовые операции – аортокоронарное шунтирование.

"Люди стали сдавать билеты, видимо, не очень надеялись, что я выживу. Но так случилось, что я выжил, поэтому я сейчас готовлюсь к нашим новым встречам", – отметил психолог.

Он добавил, что его выступления состоятся зимой – тур по Европе запланирован на декабрь и февраль.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Врачи дважды диагностировали у нее переутомление: сперва голосовых связок, а теперь коленных суставов.

Телеведущая заявила, что в ближайшее время будет передвигаться на костылях. Она также вспомнила, как в самолете поклонница посоветовала ей сбавить темп жизни. Артистка призналась, что старается показывать пример безграничных возможностей, но иногда забывает о собственных ресурсах.

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