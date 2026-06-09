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09 июня, 14:33

Культура

Геннадий Хазанов заявил, что израильские врачи спасли ему жизнь

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Юмористу и актеру Геннадию Хазанову шесть лет назад спасли жизнь в Израиле. Об этом рассказал сам артист в выпуске подкаста "От реки до моря", размещенном на YouTube.

"Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки", – признался артист.

По словам Хазанова, медицинскую помощь он получил в госпитале в Иерусалиме. Обратиться в израильскую клинику ему порекомендовали московские врачи после того, как они сами не смогли ему помочь.

При этом артист не стал раскрывать, с какими именно проблемами со здоровьем он столкнулся.

Ранее певица и актриса Анна Семенович рассказала, что лишилась части пальца. Она пояснила, что получила травму в результате случайного удара дверью. В больнице ей наложили швы и провели вакцинацию от столбняка.

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