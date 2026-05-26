26 мая, 16:51

Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала, что во время комы ей повредили челюсть

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Певице МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова. – Прим. ред.) во время комы, в которой она провела почти два месяца из-за последствий коронавируса, повредили челюсть. Об этом артистка рассказала в шоу рэпера Басты "Вопрос ребром".

Исполнительница отметила, что, после того как она очнулась и впервые увидела себя в зеркало, ее напугали внешние изменения.

"Я говорю: "А что у меня с челюстью?" – указала она.

Певица вспомнила, как врач ответил, что ей повредили челюсть при срочном вытаскивании трубок и шлангов из организма. По словам МакSим, специалист рассказал ей, что в таких ситуациях счет идет на секунды, при реанимации могут ломаться ребра и грудная клетка.

Врач также пошутил, что ей повезло обойтись без более тяжелых травм, добавила артистка.

МакSим 16 июня 2021 года была доставлена в больницу с 40% поражением легких. У нее диагностировали пневмонию. С 19 июня исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тесты на COVID-19 были отрицательные.

Спустя время PR-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что у певицы зафиксировали 75% поражения легких. Уже в июле состояние артистки стало улучшаться.

В начале августа MaкSим окончательно вывели из медикаментозного сна. Затем артистка вышла на связь и поблагодарила медиков и всех, кто переживал за нее. В середине месяца исполнительница была выписана из больницы.

