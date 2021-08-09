МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы

Фото: instagram.com/maksimartist

Певица Марина Абросимова, более известная как MaкSим, опубликовала в Instagram первый пост после того, как пришла в сознание после длительного пребывания в коме.

"Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: "Два дня". <...> Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", – написала она.

Артистка поблагодарила медиков и всех, кто переживал за нее, а также сообщила, что в понедельник ее переведут из реанимации в обычную палату.

"Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично", – отметила MaкSим.

Менеджер артистки Маргарита Соколова рассказала, что певица идет на поправку. По ее словам, вечером MaкSим переведут в обычную палату, а выписать из больницы могут уже в обозримом будущем. В то же время врачи пока не спешат озвучивать конкретные сроки.

"Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление", – сообщила она.

В частности, артистке некоторое время будет нельзя петь и совершать перелеты, поскольку для полного восстановления легких ей будет необходим покой.

3 августа представитель MaкSим рассказала, что певицу окончательно вывели из медикаментозного сна. Ей удалось связаться с певицей по видеосвязи. Тогда МакSим подтвердила, что чувствует себя лучше и передала привет всем, кто за нее переживал.

Певица была госпитализирована с 40-процентным поражением легких 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.