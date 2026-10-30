30 октября, 09:11Спорт
Суд отменил взыскание 11 тыс руб с жены тренера "Зенита" Семака в пользу РКН
Фото: depositphotos/andreyuu
Суд в Санкт-Петербурге отменил решение о взыскании с жены тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака Анны чуть более 11 тысяч рублей по заявлению Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.
Приказ о взыскании задолженности по отчислениям в госбюджет за рекламу в интернете был выдан 6 октября. По процессуальным нормам такой документ отменяется, если должник в течение 10 дней после получения копии подаст возражения. Семак возразила в указанный срок, и суд счел это достаточным для отмены.
Уточняется, что взыскатель может заявить требование в порядке искового производства.
Ранее суд в Екатеринбурге взыскал 4,8 тысячи рублей с экс-участницы шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой. Инстанция удовлетворила заявление РКН о взыскании задолженности по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете. Артистку также обязали выплатить еще 8 тысяч рублей госпошлины.