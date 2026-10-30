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30 октября, 09:11

Спорт

Суд отменил взыскание 11 тыс руб с жены тренера "Зенита" Семака в пользу РКН

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд в Санкт-Петербурге отменил решение о взыскании с жены тренера футбольного клуба "Зенит" Сергея Семака Анны чуть более 11 тысяч рублей по заявлению Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Приказ о взыскании задолженности по отчислениям в госбюджет за рекламу в интернете был выдан 6 октября. По процессуальным нормам такой документ отменяется, если должник в течение 10 дней после получения копии подаст возражения. Семак возразила в указанный срок, и суд счел это достаточным для отмены.

Уточняется, что взыскатель может заявить требование в порядке искового производства.

Ранее суд в Екатеринбурге взыскал 4,8 тысячи рублей с экс-участницы шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой. Инстанция удовлетворила заявление РКН о взыскании задолженности по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете. Артистку также обязали выплатить еще 8 тысяч рублей госпошлины.

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