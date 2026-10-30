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30 октября, 11:16

Происшествия

Житель Подмосковья получил условный срок за кражу граблей и удобрения в деревне

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции Московской области"

Зарайский суд Подмосковья приговорил местного жителя к полутора годам колонии условно за кражу садовой утвари в деревне. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

По данным суда, сначала мужчина незаконно проник в хозяйственную постройку на участке и похитил садовые грабли, укрывной материал, набор ключей от бензопилы, универсальное удобрение, 10 пар тканевых перчаток и другие вещи. Вечером он вернулся и уже из дома забрал две сковороды, камеру наблюдения и ножовку по металлу.

Против мужчины возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба. Суд признал фигуранта виновным и назначил ему условный срок. Кроме того, подсудимому назначили полуторалетний испытательный срок.

Ранее мужчина попытался украсть автомобиль в подмосковной Немчиновке. Злоумышленник нанял эвакуатор и планировал перевезти машину в Коломну. Перевозку остановили патрулировавшие территорию полицейские. На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

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