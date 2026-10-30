Врач Мухина: детские поделки из желудей могут привести к мышиной лихорадке

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Желуди и листья, которые часто собирают для детских поделок, могут быть загрязнены выделениями грызунов с хантавирусами, вызывающими мышиную лихорадку. Об этом рассказала врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru.

Врач рекомендовала выбирать для сбора участки без нор и помета, не встряхивать сухую листву и не подносить ее к лицу, а после тщательно мыть руки. Листья она советовала протирать, желуди – аккуратно промывать, удаляя видимые загрязнения.

Материал с пометом и другими явными следами грызунов Мухина рекомендовала не брать для детского творчества.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала 2026 года вспышек геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую в народе называют мышиной, на территории России не зафиксировано.

При этом для снижения риска заражения следует избегать стогов сена и мест обитания диких грызунов, указывал вирусолог Анатолий Альтштейн.

