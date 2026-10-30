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30 октября, 13:53

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Вирусолог Альтштейн: чтобы не заболеть мышиной лихорадкой, нужно избегать диких грызунов

Вирусолог рассказал, как снизить риск заражения мышиной лихорадкой

Фото: 123RF.com/whiskybottle

Чтобы снизить риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе называют мышиной, следует избегать стогов сена и мест обитания диких грызунов. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на вирусолога Анатолия Альтштейна.

Как уточнил специалист, инфекция передается через пыль. Высохший помет грызунов поднимается в воздух, и вдохнуть его можно, оказавшись рядом со стогом сена и в полевых условиях у границы с лесом. Врач призвал проявить осторожность вблизи этих мест.

Он также отметил, что болезнь сопровождается повышением температуры, слабостью и ухудшением самочувствия. В отдельных случаях может появиться кровь в моче, но, как правило, не в первые дни. Вирусолог предупредил, что летальность заболевания составляет несколько процентов.

Ранее в СМИ начала распространяться информация, согласно которой более 1,5 тысячи случаев с подозрением на мышиную лихорадку зафиксировали в Нижегородской и Саратовской областях, Татарстане, Башкирии и Удмуртии. Журналисты подчеркивали, что осенью риск заразиться возрастает, поскольку грызуны перемещаются ближе к жилым домам.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что с начала 2026 года вспышек мышиной лихорадки на территории России не зафиксировано. Ведомство запросило у СМИ, распространившего новости о заражениях, информацию об источниках и документах, которые были изучены для подготовки материала.

Эпидемиологическая ситуация по ГЛПС в России стабильная и контролируемая. Сейчас заболеваемость находится в пределах среднемноголетних значений. В ведомстве также напомнили, что человек заражается только от контакта с грызуном или его выделениями и не может передать заболевание другому человеку.

Случаи заражения новым штаммом коронавируса в России не зарегистрированы

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