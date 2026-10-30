Четверо россиян получили легкие травмы в ДТП с автобусом в Египте

Фото: телеграм-канал SHOT

Четверо россиян получили легкие травмы в ДТП с автобусом на Востоке Египта. Об этом РИА Новости сообщил третий секретарь генконсульства РФ в Хургаде Иван Мороз.

По его словам, в результате лобового столкновения погибли два гражданина Египта, еще 27 человек пострадали. Среди россиян, которые получили травмы, есть двое туристов, еще два человека постоянно проживают в Египте.

Об аварии стало известно 30 октября. ДТП произошло на 95-м километре трассы Рас – Гариб. Местные СМИ писали, что полиция задержала водителя грузового транспорта.

Уточнялось, что среди пострадавших были россияне, а также итальянец и француз. Их состояние оценивали как стабильное, несколько туристов планировалось выписать из больницы через несколько часов. У пострадавших в основном диагностировали ушибы и порезы, однако несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии.