30 октября, 19:48Технологии
Оплата льготного проезда по QR-коду появится в мессенджере MAX
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Жители Башкирии и Бурятии в первой половине ноября смогут оплачивать поездки в общественном транспорте по QR-коду с учетом льгот через мини-приложение Национальной системы платежных карт (НСПК) в мессенджере MAX. Возможность появится в рамках проекта "Моя карта "Мир", сообщили в пресс-службе компании.
Заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин рассказал, что для применения льготы пользователям потребуется зарегистрироваться на портале "Госуслуги" и авторизоваться в мини-приложении через Единую систему идентификации и аутентификации.
После этого система автоматически проверит право пассажира на льготный проезд, применит скидку и спишет с карты необходимую сумму. Отмечается, что в дальнейшем к проекту планируют подключить другие регионы России.
Ранее в MAX появились новые функции для пользователей. В мессенджере добавили архив историй, автоматическое сохранение медиа из чатов в галерею телефона и настройку размера текста. В ленте начали рекомендовать каналы с учетом интересов пользователей, тематики и качества публикаций, а также частоты взаимодействия с контентом.