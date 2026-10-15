Архив историй и автосохранение медиа стали доступны в мессенджере MAX

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В мессенджере MAX появились новые функции для пользователей: теперь можно сохранять истории в архив, автоматически загружать медиа из чатов в галерею телефона и менять размер текста, сообщили в пресс-службе платформы.

Кроме того, в ленте стали появляться рекомендации каналов. Подборки формируются с учетом интересов подписчиков, тематики, качества публикаций и частоты взаимодействия с контентом. После подписки на новый канал пользователь увидит на экране блок с рекомендациями.

Архив историй доступен в разделе "Чаты", нужно нажать и удерживать иконку профиля. Найти его также можно в настройках приложения в разделе "Мои истории".

Автоматическое сохранение медиа из чатов в галерею телефона можно включить или отключить в разделе "Хранение и загрузка медиа". Размер текста настраивается в разделе "Оформление".

Ранее генеральный директор MAX Фарит Хуснояров сообщил о планах расширить функционал мессенджера. В первом квартале 2027 года разработчики намерены запустить ветки обсуждений, также пользователям обещают мультизакрепы в чатах и истории в каналах.

По словам Хусноярова, команда продолжает работать над функциями, которых не хватает аудитории, а обновления выходят каждую неделю. Гендиректор также заявил, что число зарегистрированных пользователей платформы достигло 140 миллионов, а ежедневная аудитория составила 90 миллионов человек.