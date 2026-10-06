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06 октября, 14:24

Технологии

Опросы стали доступны авторам каналов в мессенджере MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Опросы стали доступны авторам каналов в мессенджере MAX. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Функция доступна на устройствах с Android, в десктопной и веб-версиях мессенджера. Пользователи iOS могут публиковать опросы через мобильную веб-версию.

Для создания опроса администратору канала необходимо нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать пункт "Опрос". После этого следует добавить вопрос и варианты ответов, а затем нажать кнопку "Создать".

Пользователи смогут участвовать в голосовании, ознакомиться с итогами и при необходимости скорректировать свой выбор, если такая функция активирована администратором. Завершение опроса доступно исключительно его создателю или администратору, обладающему нужными полномочиями.

Кроме того, владельцы каналов получили возможность получать донаты за контент. Подписчики могут поддержать автора суммой до 10 тысяч рублей за один донат. Количество переводов не ограничено. Деньги автоматически переводятся на карту автора раз в сутки.

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