Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ближайшие 36 часов в Московском регионе может выпасть от 15 до 25 сантиметров снега. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По прогнозу, снегопад в регионе ожидается с 12:00 вторника, 24 ноября, до 21:00 среды, 25 ноября. Местами он будет сильным, а в отдельных районах столицы и области ожидается метель. Кроме того, на дорогах возникнут снежные заносы и гололедица.

Снег будет идти при северо-восточном и северном ветре, порывы которого достигнут 15 метров в секунду. До конца текущих суток прирост снега может составить 7 сантиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что масса снега, который выпадет в Москве во вторник, 24 ноября, будет сопоставима с весом 400 Останкинских телебашен. Температура воздуха в столице при этом будет держаться около 0 градусов. Северный ветер усилится до 7–12 метров в секунду, а атмосферное давление опустится до 735 миллиметров ртутного столба.