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Автомобиль, который зарегистрирован на другого человека, но куплен обвиняемым и использован при совершении преступления, подлежит конфискации. Такое разъяснение содержится в поправках, которые пленум Верховного суда России внес в постановление от 2018 года о конфискации имущества, передает РИА Новости.

Изменения затрагивают в том числе дела о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения и вождении без прав.

"Для целей главы 15.1 УК РФ принадлежащим обвиняемому следует считать, в частности, имущество (включая транспортное средство), находящееся в его собственности либо в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов", – указано в документе.

Пленум проходил под руководством председателя Верховного суда Игоря Краснова. Теперь суды обязаны конфисковывать имущество при наличии законных оснований.

Ранее Верховный суд признал законной конфискацию автомобиля, если осужденный использовал его для приобретения, перевозки или хранения наркотических веществ. Машина в этом случае является средством совершения преступления и подлежит изъятию в пользу государства.