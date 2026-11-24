Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Экспозиция проекта "Москва без окраин" начнет работу в Музее Москвы 26 ноября. Она посвящена двум районам на севере города – Левобережному и Ховрину, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Историю этих территорий команда проекта раскрывает через новые решения, которые здесь внедряли в архитектуре, инженерии, образовании и устройстве городской жизни. В 1930-е годы стартовало строительство канала Москва – Волга, который сейчас называется каналом имени Москвы, и Северного речного вокзала. В 1957-м основали парк Дружбы, вокруг которого позже вырос жилой квартал.

В период массовой застройки здесь возникли экспериментальные архитектурные проекты. Один из них – здание райсовета, построенное в 1975 году и считавшееся одним из предвестников постмодернизма. Другой – Дворец спорта "Динамо" с новаторской системой перекрытий. Новые подходы применяли и в образовании, и в кинопроизводстве: в Левобережном работала киностудия "Центрнаучфильм", а местные учебные заведения использовали новаторские педагогические методики.

Развитие территорий связано с разными группами горожан. Здесь жили представители советской интеллигенции и сотрудники предприятий, для которых строили кооперативные дома. Позже там были построены новые кварталы. Рассказы жителей, снимки из семейных архивов и бытовые предметы легли в основу экспозиции.

Среди экспонатов – икона Божией Матери "Знамение". Ее обнаружили в 1990-е годы в одноименном храме Ховрина, а восстановил нынешний настоятель, художник-реставратор отец Дмитрий. Еще один предмет – метроном из школы-интерната № 96 для детей с нарушениями речи: его применяли во время занятий.

Музыкальной истории отвели целый раздел. Посетители увидят ноты, на которых оставил пометки выдающийся педагог и хоровой дирижер Виктор Попов. Он основал Академию хорового искусства в Левобережном районе. Рядом представят инструменты музыкальных школ имени К. В. Молчанова и А. И. Хачатуряна.

Отдельный раздел посвящен поселениям, которые существовали на территории нынешних районов. В частности, посетители увидят вещи семьи, жившей в военном городке на месте гостиницы "Союз", и материалы об истории деревень Аксиньино, Химки и Ховрино. Историю Северного речного вокзала представят с помощью экспонатов Музея транспорта Москвы и фотографий из фондов Музея Москвы.

С 2021 года в рамках проекта "Москва без окраин" прошло 11 выставок о 14 районах. Экспозиции собирали из рассказов и воспоминаний горожан, семейных архивов, снимков и вещей. Среди исследованных территорий – Арбат, Капотня, Перово, Новогиреево, Таганский, Гагаринский и другие районы.

Ранее в сервисе "Мосбилет" появился новый культурный маршрут "Поэтический Арбат: от Пушкина до Цоя". Его протяженность составляет 3,6 километра, а прогулка с посещением музеев рассчитана приблизительно на 4,5 часа. Начальной точкой станет дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке.

