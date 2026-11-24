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Двое жителей Волгограда установили в арендованных квартирах сим-боксы, с помощью которых их сообщники похитили более 10 миллионов рублей с помощью мошеннических схем. Об этом сообщило главное управление МВД России по региону в MAX.

Фигурантами стали двое мужчин 21 и 20 лет. По данным следствия, они вошли в организованную группу и по указанию кураторов за денежное вознаграждение устанавливали в съемных квартирах оборудование для пропуска трафика виртуальной телефонной станции.

Жилье молодым людям приходилось периодически менять "в целях конспирации", объяснили в МВД РФ. С помощью этих сим-боксов неизвестные осенью 2025 года совершили как минимум четыре телефонных мошенничества.

Задержанным предъявили обвинение по части 3 статьи 274.3 УК РФ ("Незаконное администрирование сим-бокса организованной группой для совершения иных преступлений"), а также по части 1 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем"). Суд их арестовал.

Ранее полицейские в Москве задержали 21-летнего пособника телефонных аферистов, которому школьник передал 1,5 миллиона рублей. Мошенники позвонили подростку под видом сотрудников разных ведомств и запугали уголовной ответственностью. Сбережения у него забрали под предлогом "декларирования". Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.