Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Телеведущий Дмитрий Дибров на премьере фильма "Сталин" отреагировал на замечания по поводу своей улыбки и заявил, что проблем с зубами у него нет.

"Мне нечего лечить", – приводит слова телеведущего издание Super.

Дибров подчеркнул, что к стоматологам он приходит исключительно ради профессиональной ультразвуковой чистки. Разговоры о трудностях с зубами ведущий назвал выдумкой.

Ранее Дибров признался, что ему пришлось отказаться от пива во время похудения с помощью инъекций. Он также добавил, что не обращает внимания на возраст. Телеведущий рассказал, что знает много людей старшего возраста, которые благодаря активному образу жизни сохранили трезвый ум и интерес к жизни.