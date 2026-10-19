Дибров раскрыл неутешительный прогноз медиков относительно его здоровья

Телеведущий Дмитрий Дибров сдал анализы и услышал неутешительный прогноз врачей по поводу его здоровья. Медики заявили, что журналисту стоит кардинально пересмотреть свой образ жизни. Подробности – в материале Москва 24.

"Повышает риски инфаркта"

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров рассказал в своем проекте "Перезарядка", что озаботился здоровьем и сдал анализы. Однако результаты обследований оказались неутешительными: у звезды экрана выявили проблемы, которые могут негативно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы в будущем. В частности, у Диброва оказался повышен уровень гомоцистеина, а также показатели билирубина и холестерина.

"И вот это как раз показатель, над которым вам нужно больше всего работать. Потому что это то, что повышает риски инфаркта, инсульта очень сильно", – подчеркнул в эфире программы приглашенный врач.

Он отметил, что если Дибров срочно не пересмотрит свой образ жизни, ближайшие 5 лет могут оказаться для него едва ли не последними.

"Буквально в ближайшие 5 лет мы можем говорить о том, что Дмитрий Дибров может жить, а может – нет. Тут возникает вопрос: сколько вы хотите еще жить, сколько вы хотите видеть своих детей и сколько вы хотите оставаться для них живым родителем?" – отметил специалист.



В первую очередь врач порекомендовал скорректировать питание и избавиться от лишнего веса, больше двигаться. Помимо этого, он посоветовал отдельно обратиться к кардиологу и обсудить необходимость медикаментозного лечения.

"Я стал резко забывать слова"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Дибров ранее уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В феврале 2020-го телеведущий был госпитализирован: он потерял сознание на премьере фильма Егора Кончаловского "На Луне" в московском кинотеатре "Октябрь". Впоследствии стало известно, что медики диагностировали у Дмитрия микроинсульт.

Вскоре телеведущего выписали: тогда он рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо.

"Я уже дома. И не просто завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал", – отметил Дибров.

Однако в эфире программы "Секрет на миллион" в 2022-м он признался, что ему не удалось восстановиться полностью.





Дмитрий Дибров телеведущий, журналист Такое темное пятно появилось. Я стал резко забывать слова. Также труднее стало находиться в сауне, а я ее очень люблю. На 5-й минуте начинает болеть голова.

Тогда Дибров отметил, что ему пришлось сесть на строгую диету и полностью отказаться от алкоголя. Однако уже в начале октября 2026-го телеведущий уточнил, что на данный момент воздерживается именно от крепких спиртных напитков, сообщила радиостанция "Комсомольская правда".

"А вот бокальчик сухого красного или белого вина за обедом можно", – признался Дмитрий.

"Взялся за старое"

Фото: телеграм-канал Mash

Пользователи Сети предположили, что телеведущий вернулся к вредным привычкам после громкого развода с четвертой супругой Полиной после 16 лет брака. В сентябре 2025-го они официально перестали быть мужем и женой: Полина ушла к бизнесмену Роману Товстику, который тоже параллельно участвовал в бракоразводном процессе со своей супругой и матерью шестерых детей Еленой.

На фоне этого Дибров стал регулярно попадать в новостные заголовки: его замечали в увеселительных заведениях, а в ноябре 2025-го он оказался в центре секс-скандала. В Сети завирусился ролик, где Дибров вышел из машины в компании девушки, при этом журналист был с расстегнутыми брюками.

В июне 2026-го Дмитрий упал с лестницы во время отдыха в столичном ночном клубе. В окружении Диброва прокомментировали инцидент.

"Дима всегда таким был. Куролесил по полной. Во время брака Полина его немного сдерживала. А сейчас он взялся за старое", – раскрыл инсайдер.

Ведущий быстро восстановился после падения. Все это время его поддерживала нынешняя возлюбленная – нутрициолог Екатерина Гусева.