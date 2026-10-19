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19 октября, 21:06

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BFMTV: комендантский час ввели на площади Республики из-за беспорядков в Париже

Комендантский час ввели на площади Республики из-за беспорядков в Париже

Фото: AP/Thibault Camus

В Париже на фоне беспорядков власти ввели комендантский час на площади Республики, которая находится на границе III, X и XI округов, а также на нескольких улицах квартала Ле-Аль в историческом I округе. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на депутатов столичного городского совета.

Ограничения будут действовать с 22:00 19 октября до 06:00 20 октября (с 23:00 до 07:00 по московскому времени). Комендантский час распространяется на всех граждан.

Во Франции начались акции протеста 17 октября. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией с применением слезоточивого газа. В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек. Пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этого глава французского МВД Лоран Нуньес подал прошение об отставке, однако президент страны Эммануэль Макрон его не принял. Французский лидер также поручил правительству принять меры для недопущения повторения подобных ситуаций. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, в свою очередь, отдал распоряжение ввести частичный комендантский час в центрах некоторых городов страны из-за беспорядков.

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