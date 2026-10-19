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19 октября, 19:22

Происшествия

Во Франции мародеры начали продавать украденные во время протестов вещи

Фото: AP/Christophe Ena

В Сети начали появляться объявления о продаже товаров, украденных в ходе беспорядков во Франции. Жалобы от местных жителей распространяются в соцсетях. Об этом сообщило РИА Новости.

Пользователи рассказывают, что в Сети стали массово продавать косметические продукты, в частности, наборы, одежду и обувь. При этом в некоторых объявлениях открыто указывалось, что товар был украден в ходе протестов.

Чаще всего такие сообщения появляются на французской версии платформы Vinted. Как отметила одна из пользовательниц по имени Мари в соцсети X, эта площадка стала самым крупным сбытчиком украденного и разграбленного.

"На Vinted творится просто безумие", – добавил другой пользователь, опубликовав скриншоты с предложением купить пакеты с косметикой из магазина Sephora.

Министр торговли Франции Серж Папен подтвердил, что похищенные во время беспорядков товары действительно начали продавать на некоторых онлайн-платформах. Он осудил такие действия и заявил, что проведет встречу с представителями этих сервисов, чтобы решить проблему.

Во Франции начались акции протеста 17 октября. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией с применением слезоточивого газа. В ходе беспорядков задержали более 2 тысяч человек. Пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этого глава французского МВД Лоран Нуньес подал прошение об отставке, но президент страны Эммануэль Макрон его не принял. Французский лидер также поручил правительству принять меры для недопущения повторения подобных ситуаций. Между тем премьер-министр Франции Себастьян Лекорню отдал распоряжение ввести частичный комендантский час в центрах некоторых городов страны из-за беспорядков.

Во Франции анонсировали вторую волну протестов на 24 октября

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