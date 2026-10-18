Макрон потребовал от правительства Франции принять меры против уличных беспорядков

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Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству принять меры, чтобы не допустить повторения массовых беспорядков. Об этом глава государства заявил в обращении к нации, которое транслировал телеканал BFMTV.

Макрон также потребовал проанализировать работу разведывательных служб и улучшить прогнозирование подобных событий. Он подчеркнул, что ожидает от правительства конкретных ответов.

Массовые протесты во Франции проходят на фоне недовольства ростом цен на топливо и снижением покупательной способности населения, число задержанных превысило 2 тысячи человек. Также в беспорядках пострадали более 600 полицейских, жандармов и пожарных.

Генеральный директор Carrefour и глава Федерации предприятий торговли и дистрибуции Александр Бомпар оценил ущерб от погромов во Франции в сотни миллионов евро. По его словам, во время протестов разграбили и повредили оборудование в 50 магазинах сети Carrefour. Всего по стране погромы затронули около 1,5 тысячи торговых точек.

