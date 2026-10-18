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18 октября, 18:55

Политика

Трамп призвал Францию закрыть границы для взятия ситуации под контроль

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп на фоне масштабных беспорядков во Франции призвал Париж закрыть границы страны и взять ситуацию под контроль. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Франция горит! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в сердце, разрушила некогда великую страну", – указал глава Белого дома.

Он также рекомендовал властям Франции действовать незамедлительно.

Массовые протесты во Франции проходят на фоне недовольства ростом цен на топливо и снижением покупательной способности населения. Накануне сообщалось, что к протестам намеревались присоединиться таксисты, медработники, строители, профсоюзные активисты, старшеклассники и бывшие участники движения "желтых жилетов".

В ходе демонстраций в Париже и других городах произошли столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ. В Марселе участники акций перекрыли бульвар Прадо, разгромили участок муниципальной полиции и проникли в здание мэрии, устроив пожар на первом этаже. Также сообщалось о разграблении нескольких магазинов.

В стране в ходе беспорядков задержали уже более 2 тысяч человек. При этом пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

Массовые протесты школьников прошли во Франции

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