FR3: протестующие подожгли мэрию в центре французского Лиможа

Фото: AP Photo/Emma Da Silva

Во французском Лиможе участники акции против подорожания жизни подожгли здание мэрии. Об этом сообщил региональный телеканал France 3 Limousin (FR3).

По его данным, манифестанты захватили мэрию и устроили пожар на первом этаже, затем огонь распространился на крышу. Также были сожжены и повреждены полицейские автомобили, а несколько магазинов разграблены.

В субботу по всей Франции проходят масштабные протесты против роста цен. Они сопровождаются ожесточенными столкновениями с полицией, погромами и вандализмом.

На фоне беспорядков премьер-министр Франции Себастьян Лекорню возглавил межведомственный кризисный штаб, передает BFMTV. В его работе участвуют глава МВД Лоран Нуньес и министр юстиции Жеральд Дарманен.

