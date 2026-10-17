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17 октября, 22:06

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FR3: протестующие подожгли мэрию в центре французского Лиможа

Протестующие подожгли мэрию в центре французского Лиможа – СМИ

Фото: AP Photo/Emma Da Silva

Во французском Лиможе участники акции против подорожания жизни подожгли здание мэрии. Об этом сообщил региональный телеканал France 3 Limousin (FR3).

По его данным, манифестанты захватили мэрию и устроили пожар на первом этаже, затем огонь распространился на крышу. Также были сожжены и повреждены полицейские автомобили, а несколько магазинов разграблены.

В субботу по всей Франции проходят масштабные протесты против роста цен. Они сопровождаются ожесточенными столкновениями с полицией, погромами и вандализмом.

На фоне беспорядков премьер-министр Франции Себастьян Лекорню возглавил межведомственный кризисный штаб, передает BFMTV. В его работе участвуют глава МВД Лоран Нуньес и министр юстиции Жеральд Дарманен.

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