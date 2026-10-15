Albanian Post: во время беспорядков в Албании пострадали 29 человек

Фото: Getty Images/Anadolu

Число пострадавших во время беспорядков в столице Албании Тиране достигло 29 человек. Среди них большинство составляют сотрудники полиции, также медицинская помощь потребовалась участникам протестов и случайному прохожему, сообщает портал Albanian Post.

По информации издания, лечение проходят 23 полицейских, пять демонстрантов и один прохожий.

Тем временем правоохранительные органы задержали уже 35 человек за участие в беспорядках, передал албанский портал CNA.

Протесты в Тиране продолжаются несколько дней. Акции начались 13 октября у министерства образования Албании с выступления студентов, а затем продолжились на следующий день. Участники демонстраций требуют отставки премьер-министра страны Эди Рамы. Во время протестов они пытались прорваться к зданию резиденции главы правительства.