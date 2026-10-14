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14 октября, 21:16

Происшествия

В Албании вторые сутки продолжаются беспорядки с участием студентов

Фото: AP Photo/Hameraldi Agolli

В центре столицы Албании, Тираны, второй день подряд идут беспорядки, организованные участниками антиправительственных протестов студентов. Об этом информирует агентство ATA.

13 октября студенческая акция у Минобразования страны переросла в беспорядки, которые продолжались до вечера. Полиция применила водометы, чтобы разогнать демонстрантов. Часть из них кидала в здание камни и поджигала баррикады из мусорных баков. Протестующие выламывали брусчатку, били окна соседних домов и выкрикивали требования об отставке премьер-министра Эди Рамы.

После столкновений у министерства демонстранты стали громить помещения МВД, министерства экономики и Банка Албании, а также ломать уличные камеры. Они пытались забросать резиденцию премьера бутылками с зажигательной смесью, но полиция оттесняла их водометами и слезоточивым газом.

По информации портала Ora news, от петард и коктейлей Молотова загорелись несколько деревьев перед офисом главы правительства. Кроме того, некоторые демонстранты прорвались в здание Минфина и вынесли оттуда мебель, после чего в западном крыле начался пожар.

13-го числа полиция задержала 23 человека. Известно, что в ходе протестов пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.

Антиправительственные митинги в Тиране идут уже более 130 дней подряд. Причина – продвигаемый властями проект строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на Адриатическом побережье. Участники требуют отменить поправки в закон об охраняемых природных территориях и отправить Раму в отставку.

Студенты, в частности, недовольны дорогим обучением, плохими условиями для занятий и отсутствием работы по специальности. Вице-премьер Албании Албана Кочиу накануне осудила беспорядки, заявив, что культура протеста в стране превратилась в "оркестрованное насилие".

Ранее сообщалось, что польская полиция продолжает массово задерживать подростков после серии нападений в учебных заведениях страны. Число задержанных превысило 177 человек. 43 человека из этого числа поместили в детские воспитательные центры или изоляторы для детей.

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