В РСТ сообщили о спокойной обстановке на курортах Маврикия на фоне протестов

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Обстановка на курортах Маврикия сохраняется спокойной. Инцидентов с участием россиян на фоне протестов не было, заявил глава пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

"РСТ уточняет обстановку у туроператоров и принимающих компаний. По их информации, на курортах спокойно", – отметил он.

В настоящее время туроператоры продолжают поддерживать контакты с отдыхающими и принимающими компаниями. Как подчеркнул руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ Андрей Подколзин, слова которого приводит пресс-служба, принимающая компания и туристы указывают на тихую ситуацию на курортах. Во время комендантского часа отдыхающие находятся в отелях.

Партнеры туроператора "Арт-Тур" также не сообщают о беспорядках в турзонах. По мнению представителей компании, причинами протестов стали внутренние проблемы острова, в том числе перебои с водоснабжением и увеличение стоимости жизни.

Посольство России добавило, что комендантский час на Маврикии продлили до 05:00 15 октября. Туристам порекомендовали придерживаться ограничений. В экстренных случаях они могут обратиться в полицию по номерам 999 или 112, а также связаться с посольством по номеру телефона +230 5 729-4036.

Массовые беспорядки прошли в ночь на 13 октября в разных частях Маврикия. На фоне этого посольство России призвало российских граждан воздержаться от поездок по острову. Диппредставительство посоветовало выбирать объездные маршруты и не появляться в центральных и западных районах. Выходя из дома, следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.