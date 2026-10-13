Посольство РФ на Маврикии призвало россиян к осторожности из-за беспорядков

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Россиянам, находящимся на Маврикии, следует отказаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости и не посещать места массового скопления людей, сообщили в посольстве России на острове.

Обращение дипмиссии связано с обострением социально-политической ситуации на острове. По информации местных СМИ, массовые беспорядки прошли в ночь на вторник, 13 октября, в разных частях Маврикия.

Ранее в Брюсселе акция студентов и преподавателей против сокращения финансирования образования обернулась массовыми беспорядками.

Протестная акция прошла на центральном вокзале Брюсселя. В какой-то момент участники стали запускать петарды, поджигать самокаты и разрушать инфраструктуру города. В итоге правоохранители задержали около 10 человек.

