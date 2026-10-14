Посольство РФ на Маврикии призвало россиян отказаться от поездок по острову

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Посольство России на Маврикии призвало российских граждан воздержаться от поездок по острову. Об этом дипмиссия сообщила в своем телеграм-канале.

Причиной обращения стало резкое обострение социально-политической обстановки: после протестов из-за нехватки воды на острове начались массовые беспорядки.

Россиянам дипломаты советуют выбирать объездные маршруты и не появляться в центральных и западных районах. Выходя из дома, следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Дипмиссия также заверила, что продолжит работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что массовые беспорядки прошли в ночь на 13 октября в разных частях Маврикия. В связи с этим россиянам рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости и не посещать места массового скопления людей.