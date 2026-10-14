14 октября, 17:14В мире
Посольство РФ на Маврикии призвало россиян отказаться от поездок по острову
Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus
Посольство России на Маврикии призвало российских граждан воздержаться от поездок по острову. Об этом дипмиссия сообщила в своем телеграм-канале.
Причиной обращения стало резкое обострение социально-политической обстановки: после протестов из-за нехватки воды на острове начались массовые беспорядки.
Россиянам дипломаты советуют выбирать объездные маршруты и не появляться в центральных и западных районах. Выходя из дома, следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Дипмиссия также заверила, что продолжит работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что массовые беспорядки прошли в ночь на 13 октября в разных частях Маврикия. В связи с этим россиянам рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости и не посещать места массового скопления людей.
Посольство РФ на Маврикии призвало россиян к осторожности из-за беспорядков